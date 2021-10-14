شاهد.. محمد رمضان ينشر صورة جديدة له من الطائرة

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









حيث نشر الفنان محمد رمضان صورة وهو نائم داخل الطائرة ظهر في الصورة بدون تيشرت وكتب عليها قائلاً:"نايم ف الجو صاحي ف البر جو البنات”.











وفي سياق آخر يستعد الفنان محمد رمضان لطرح أغنيه جديدة له بعنوان جو البنات عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".