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شاهد.. محمد رمضان ينشر صورة جديدة له من الطائرة

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 01:27 م
محمد رمضان
محمد رمضان
بسمة عادل
شارك الفنان محمد رمضان متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".




حيث نشر الفنان محمد رمضان صورة وهو نائم داخل الطائرة ظهر في الصورة بدون تيشرت وكتب عليها قائلاً:"نايم ف الجو صاحي ف البر جو البنات”.





وفي سياق آخر يستعد الفنان محمد رمضان لطرح أغنيه جديدة له بعنوان جو البنات عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الكلمات المفتاحية

مهرجان الجونة محمد رمضان فجر فني جونة

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