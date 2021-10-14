القوى العاملة: 1000 منحة تدريبية للمهندسين حديثى التخرج فى تكنولوجيا المعلومات

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة القوى العاملة ونقابة المهندسين فى كافة الأنشطة ذات الاهتمام المشترك مثل التدريب المهنى والتقنى والتشغيل ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.



وقع الاتفاقية عن الوزارة، المهندس حسين صبري البكباشي مستشار وزير القوي العاملة للمعلومات والتحول الرقمي، وعن نقابة المهندسين المهندس هاني ضاحي بصفته نقيب المهندسين.



مصر الرقمية



وأكد وزير القوي العاملة عقب التوقيع، أن هذا البروتوكول يأتي فى إطار حرص الدولة المصرية على بناء مصر الرقمية للوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا فى كافة مناحي الحياة، مشيرا إلي أهمية التعاون المثمر بين نقابة المهندسين والوزارة خلال الفترات القادمة، لافتا إلى أننا نحاول قدر الإمكان أن نصل إلى نتائج نضيف بها للشباب المصري من المهارات والخبرات ما يلزم للتوافق مع المستقبل، وذلك من خلال تقديم منحة تدريبية من الوزارة لـ 1000 متدرب من أعضاء النقابة والمهندسين حديثى التخرج على حزم تدريبية متخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال الشراكات التى قامت بها الوزارة بالتعاون مع كبرى الشركات والمراكز التدريبية فى مجال تكنولوجيا المعلومات.



وأضاف سعفان: نستهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية برامج السلامة والصحة المهنية من خلال تنظيم حملات مشتركة ومؤتمرات لرفع الوعي بأهمية السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.



أعضاء النقابة



وقال وزير القوي العاملة إن التعاون والتنسيق بين الجانبين يتم من أجل تنمية مهارات أعضاء النقابة ومفتشى الوزارة فى مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وذلك من خلال عقد الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية المشتركة للاطلاع على كل ما هو جديد فى مجالات السلامة والصحة المهنية، فضلا عن تبادل المعلومات بشأن فرص العمل الشاغرة والتى يمكن توفيرها أو استيفائها من خلال كلا الطرفين.