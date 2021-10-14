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6 قتلى وعدة جرحى في بيروت خلال تظاهرة لحزب الله وحركة أمل

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 01:26 م
قوات لبنانية
قوات لبنانية
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، بمقتل 6 أشخاص  وسقوط عدة جرحى في بيروت خلال تظاهرة لحزب الله وحركة أمل.

 

وتجمع مناصرو "حزب الله" و"حركة أمل" للتوجه إلى منطقة الطيونة للاعتصام الذي يقام ضد القاضي طارق البيطار.

 

 وشهدت منطقة الطيونة، استنفارًا شديدًا لدى مناصري حركة أمل وحزب الله بعد إطلاق النار من أحد الأبنية، فيما حضرت سيارات الإسعاف بعد ورود معلومات عن سقوط عدد من الإصابات.

 

وبدأ أنصار الحزبين، تنفيذ اعتصام شد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، في منطقة الطيونة استعدادا للتوجه نحو قصر العدل في بيروت حيث يقام الاعتصام.

الكلمات المفتاحية

مظاهرات بيروت الجيش اللبناني اطلاق نار 6 قتلى

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