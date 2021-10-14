



وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية

ضبط 1345 قضية تموينية

ضبط 1345 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:-

اضطلعت الإدارة العامة بتنفيذ حملة نوعية على مصانع ومحلات حلوى المولد النبوي الشريف بالتنسيق مع فروعها الجغرافية للتأكد من توافر التراخيص وسلامة السلعة المباعة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين أسفرت الجهود عن ضبط عدد (23) قضية بمضبوطات وزنت (113٫329 طن – 617386 قطعة حلوى المولد) أبرزها ما يلى:



ضبط (14٫506 طن مستلزمات إنتاج "حمص – سكر حر – فولية – سمسمية") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الحلوى بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.





ضبط (13٫1 طن مستلزمات إنتاج "عسل جلوكوز – سكر حر – دقيق فاخر – جوز هند – قمر الدين" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون – 7200 قطعة "حلوى المولد" بدون بيانات منتج نهائى ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الحلوى) بمحافظة القليوبية.



ضبط (7٫18 طن سلع تموينية "سكر - أرز"- 3730 عبوة "جبن أبيض" مخصصة ربطًا على البطاقات التموينية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم للإتجار بها فى السوق السوداء قدرت بقيمة مالية 60180 جنيهًا- 3600 طن "سكر حر" معبأ داخل عبوات مجهول المصدر به نقص فى الأوزان)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (قائد سيارة حال سيره بمحافظة البحيرة).



ضبط (52٫65 طن "إضافات أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.





واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.