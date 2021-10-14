ميكيسوني يُشارك في مران الأهلي الجماعي.. وموسيماني يخصص فقرة للتصويب على المرمى

شارك لويس ميكيسوني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الحرس الوطني المقرر لها السبت المقبل في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا.





وكان فريق الكرة بالنادي قد خاض تدريبات في «الجيم» قبل انطلاق المران الجماعي على ملعب التتش في ختام استعداده بالقاهرة قبل السفر إلى النيجر اليوم؛ استعدادا لمواجهة الحرس الوطني.





ويغيب عن صفوف الأهلي محمد الشناوي، كابتن الفريق، بعد تعرضه لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، والتي سوف تبعده فترة تتراوح ما بين ٤ إلى ٥ أسابيع وفقا لتقرير الجهاز الطبي.





وخصص الجهاز الفني للفريق فقرة في نهاية المران للتصويب على المرمى بمشاركة السداسي محمد شريف ومحمد هاني وميكيسوني وبيرسي تاو وكريم فؤاد وطاهر محمد.





وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد قرر تكليف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى النيجر اليوم.