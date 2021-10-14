أماني التونسي تروج لـ حكاية" على الهامش"

روجت السيناريست أماني التونسي لـ حكاية" على الهامش" وذلك عبر حسابها الشخصي على " فيسبوك".





كتبت أماني التونسي معلقة:"الساعة ٨ مساء السبت 16 اكتوبر على DMC، اتمنى انكم تستمتعوا وتستفيدوا من تجربة البطلة في المسلسل وتفكروا لو انتوا مكانها هتعملوا ايه، او تفكروا تعملوا ايه من دلوقتي علشان متبقوش مكانها "



أضافت:"شكرا لكل القائمين على العمل واتمنى ليكم اوقات طيبة

#اماني_التونسي"





يذكر أن حكاية " على الهامش " بطولة صبري فواز،نرمين الفقي،جيهان خليل،تسنيم مطر،عمرو محمود ياسين تأليف اماني التونسي وإخراج احمد شفيق