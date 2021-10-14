عاجل.. استبعاد ١٣ لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر





استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني ١٣ لاعبًا من قائمة الفريق الأحمر التي ستسافر بعد قليل إلى النيجر استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





موسيماني استبعد كلًا من :-





محمد الشناوي ومحمود متولي ومحمود وحيد وصلاح محسن وحسين الشحات للإصابة، وأحمد حمدي عبد القادر وعمار حمدي ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو وحسام حسن وكريم فؤاد لعدم القيد في القائمة الإفريقية، ومحمد مجدي أفشة للغياب بإذن من الجهاز الفني، وأحمد غريب لوجهة نظر فنية.