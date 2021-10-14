موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الحرس الوطني وسط مفاجأت بالجملة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق التي تسافر إلى النيجر اليوم الخميس؛ استعدادا لمواجهة الحرس الوطني في النسخة الجديدة بدوري أبطال إفريقيا.





وتضم قائمة الأهلي١٩لاعبًا وهم:





علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف، وبدر بانون وأليو ديانج وعمرو السولية وعلي معلول، ومحمد محمود وأكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.





ويواجه الأهلي الحرس الوطني بطل النيجر على استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في الخامسة والنصف يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.





واختتم الأهلي استعداده في القاهرة بأداء مرانه صباح اليوم الخميس في ملعب التتش قبل التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.





وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد كلف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنيجر، لمواجهة فريق الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.





يذكر أن الأهلي هو أكثر الأندية الإفريقية فوزًا ببطولة دوري أبطال إفريقيا التي توج بها10 مرات.