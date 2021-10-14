أول ظهور لـ رانيا يوسف من الجونة.. صورة



وعلقت رانيا يوسف على الصورة، قائلة: "صباحكم حلو من الجونة".



ومن المقرر أن تقام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 14 - 22 أكتوبر 2021، في مدينة الجونة الرائعة الواقعة على البحر الأحمر.



وظهرت رانيا يوسف وهي مرتدية فستان مشجر من الجونة، استعدادًا لانطلاق مهرجان الجونة السينمائي مساء اليوم.