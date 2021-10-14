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أول ظهور لـ رانيا يوسف من الجونة.. صورة
الخميس 14/أكتوبر/2021 - 01:52 م
إسراء عبدالفتاح
نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة جديدة لها، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وظهرت رانيا يوسف وهي مرتدية فستان مشجر من الجونة، استعدادًا لانطلاق مهرجان الجونة السينمائي مساء اليوم.
وعلقت رانيا يوسف على الصورة، قائلة: "صباحكم حلو من الجونة".
ومن المقرر أن تقام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 14 - 22 أكتوبر 2021، في مدينة الجونة الرائعة الواقعة على البحر الأحمر.
وظهرت رانيا يوسف وهي مرتدية فستان مشجر من الجونة، استعدادًا لانطلاق مهرجان الجونة السينمائي مساء اليوم.
وعلقت رانيا يوسف على الصورة، قائلة: "صباحكم حلو من الجونة".
ومن المقرر أن تقام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 14 - 22 أكتوبر 2021، في مدينة الجونة الرائعة الواقعة على البحر الأحمر.