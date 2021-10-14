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الجيش اللبناني يطلق النار على بنايات يشتبه في تحصن مسلحين بها

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 01:49 م
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
وكالات

أطلق الجيش اللبناني، النار على بنايات يشتبه في تحصن مسلحين بها، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

 

وقال الجيش اللبناني، إن المحتجين تعرضوا لإطلاق النار أثناء توجههم إلى قصر العدل.

 

وتجمع مناصرو "حزب الله" و"حركة أمل" للتوجه إلى منطقة الطيونة للاعتصام الذي يقام ضد القاضي طارق البيطار.

 

 وشهدت منطقة الطيونة، استنفارًا شديدًا لدى مناصري حركة أمل وحزب الله بعد إطلاق النار من أحد الأبنية، فيما حضرت سيارات الإسعاف بعد ورود معلومات عن سقوط عدد من الإصابات.

 

وبدأ أنصار الحزبين، تنفيذ اعتصام شد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، في منطقة الطيونة استعدادا للتوجه نحو قصر العدل في بيروت حيث يقام الاعتصام.

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بيروت الجيش اللبناني اطلاق نار

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