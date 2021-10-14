بعد حصولها على مستر أولمبيا في عمر الـ60.. أماني ربيع: "نفسي أقابل السيسي" (فيديو)

قالت أماني ربيع، جدة تحصد ذهبية مستر أولمبيا، إنها حصلت على ذهبية مستر أولمبيا في لعبة "باور ليفتنج"، موضحة أنها قامت برفع 175 كيلو.





وأشارت "ربيع"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء الخميس، إلى أنها تتناول كل أنواع الأطعمة ولكن بشكل منضبط، لافتة إلى أنها بدأت اللعبة وعمرها 55 عاما أي منذ 5 سنوات، وحصدت أكثر من ذهبية خلال هذه الفترة.





وأضافت أنها تمارس الرياضة طوال عمرها، معلقة: "طول عمري في البطولات جامدة"، لافتة إلى أنها كانت تنافس لاعبين شباب وأعمارهم أقل منها بكثير.



