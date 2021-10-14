Advertisements

بعد حصولها على مستر أولمبيا في عمر الـ60.. أماني ربيع: "نفسي أقابل السيسي" (فيديو)

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 01:50 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت أماني ربيع، جدة تحصد ذهبية مستر أولمبيا، إنها حصلت على ذهبية مستر أولمبيا في لعبة "باور ليفتنج"، موضحة أنها قامت برفع 175 كيلو.

وأشارت "ربيع"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء الخميس، إلى أنها تتناول كل أنواع الأطعمة ولكن بشكل منضبط، لافتة إلى أنها بدأت اللعبة وعمرها 55 عاما أي منذ 5 سنوات، وحصدت أكثر من ذهبية خلال هذه الفترة.

وأضافت أنها تمارس الرياضة طوال عمرها، معلقة: "طول عمري في البطولات جامدة"، لافتة إلى أنها كانت تنافس لاعبين شباب وأعمارهم أقل منها بكثير.

وأوضحت أنها لديها ولدين، وأحفاد، وتتمرن يوميا لمدة 3 ساعات، وحصدت 40 ميدالية ذهب من بطولات الجمهورية، مضيفة: "نفس اقابل الرئيس عبدالفتاح السيسي".

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر أماني ربيع أخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

برشلونة يتحرك لاستعادة "الأخطبوط"

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

منذ أقل من ساعتين

مفيد فوزي يعاتب تامر أمين على الهواء بسبب محمد رمضان (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الحرس الوطني وسط مفاجأت بالجملة

منذ نصف ساعة

عاجل.. استبعاد ١٣ لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر

منذ 35 دقيقة

طلب جديد لـ كيروش في منتخب مصر قبل كأس العرب

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. سقوط صانع مجوهرات يزور الأختام

منذ حوالي 14 ساعة

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

طلب عاجل من "تخطيط الأهلي" بشأن مستقبل موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجآت في قائمة الخطيب خلال انتخابات الأهلي المقبلة

منذ حوالي 7 ساعات

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مصر تعتلي عرش دورة الألعاب الإفريقية.. حصاد ميداليات البعثة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية

"هانيا مورو" الغواصة البشرية المصرية التي توجت بـ4 ميداليات ذهبية بدورة الألعاب الإفريقية

مالك سلامة بعد فوزه بالذهبية: "ربنا كرمنا" (فيديو)

الحاصلة على الذهبية في تنس الطاولة: "مبسوطة جدا.. ولهذا بكيت"

أحمد السيد الفائز بذهبية سلاح سيف المبارزة: لحظة الانتصار حلم أي رياضي وكنت متوقع الفوز

"العمر مجرد رقم".. مسنان يمارسان كمال الأجسام (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:30 م

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

09:58 ص

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

05:08 ص

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

03:15 ص

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة موسيماني في الأهلي

11:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements