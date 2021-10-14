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عاجل.. أسعار الذهب في مصر تسجل زيادة جديد في منتصف تعاملات اليوم الخميس

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 01:51 م
اسعار الذهب في مصر
اسعار الذهب في مصر
الفجر الاقتصادي

سجلت أسعار الذهب في مصر زيادة جديدة في منتصف تعاملات، اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021 ؛ لتستكمل سلسلة الارتفاعات المتواصلة منذ تعاملات المسائية أمس والتى بلغت 12 جنيه فى الجرام.

 

وزاد سعر جرام الذهب اليوم بقيمة 2 جنيه؛ بعد ارتفاع الاسعار العالمية إلى اعلى مستوياتها في شهر بعد تراجع اسعار الدولار وعائدات الخزانة الامريكية؛ ليصعد السعر العالمي الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1797.27 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1797.90 دولار

 

 

وسجل سعر الذهب في مصر متأثر بتلك الارتفاعات العالمية نحو 899 جنيه للجرام عيار 21، و 787 للجرام عيار 21، و 674 جنيه للجرام عيار 24، و زاد سعر الجنيه الذهب إلى مستويات 6296 جنيه.

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