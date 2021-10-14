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تجديد حبس المتهمين في واقعة مصرع شقيق الفنان رامي صبري 45 يوم

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 02:54 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل


جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس 5 متهمين فى واقعة وفاة شقيق الفنان رامى صبرى 45 يوم على ذمة التحقيقات، فى إتهامهم باحتجاز مواطنين بدون وجه حق، والتسبب فى مقتل أحدهم، وإدارة منشأة طبية بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة.

وأعلنت النيابة العامة أنها باشرت التحقيقات فى واقعة وفاة شاب غرقًا بترعة المريوطية بعد أن تلقت بلاغًا من مركز شرطة البدرشين بانتشال جثمان شابٍّ تُوفي غرقًا بترعة المريوطية حال هروبه من مركز غير مرخص لعلاج الإدمان، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتوصلت تحقيقات النيابة العامة إلى أنه عقِبَ عِلْم ذوى المتوفى بتعاطيه موادَّ مخدِّرة سعوا إلى علاجه، وأودعوه بمصحة خاصة -غير مرخص لها- لعلاج الإدمان، وفي اليوم التالي لإيداعه بها هرب منها وقفز خلال ذلك فى ترعة مقابلة لها، ولم يتمكن من السباحة لعبورها فاستغاث لإنقاذه ولكن أحدًا لم يتمكن من نجدته فتُوفى.

وناظرت النيابة العامة جثمانه، وعاينت المصحة المذكورة، وكلفت إدارة العلاج الحرِّ بمعاينتها للوقوف على طبيعة نشاطها وبيان مدى الترخيص لها كمنشأة طبية واستيفائها الشروط الصحية.

وسألت النيابة العامة والد المتوفى واثنين عاوناه فى إيداع ابنه لدى المصحة، وشاهديْن أبصرا غرقه، كما سألت مُجرى التحريات فأكد غرق المتوفى أثناء هروبه من مصحة في عقار استأجره اثنان دون أن يكون أحدهما مقيدًا بنقابة الأطباء، ودون استيفائهما التراخيص اللازمة لذلك، مع علم صاحب العقار بالأمر.

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فجر فني شقيق رامي صبري رامي صبري

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