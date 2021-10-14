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لافروف يعلن عن عقد محادثات مع طالبان بشأن أفغانستان الأسبوع المقبل

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 02:09 م
لافروف
لافروف
وكالات

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن وفد حركة طالبان سيصل موسكو الأسبوع المقبل لعقد محادثات بشأن أفغانستان، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

                       

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

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لافروف طالبان روسيا

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