تعرف على تفاصيل أغاني افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

حرصوا عدد من الفنانين على تقديم أغنيه افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الذي يقام اليوم في دورته الخامسة التي تطلق اليوم الخميس









حيث يستعد الفنان محمد رمضان غناء أغنية الإفتتاح المهرجان وتحمل إسم جو البنات حيث يتعاون فيها مع الفنان المغربي "ريد وان".







ويستعد ويجز لطرح كليب غنائي حيث انتهى من تصوير الأغنية، كما تستعد الفنانة دينا الشربيني وحسن أبو الروس لطرح أغنية بعنوان فلتت مني