تعرف على سبب عدم حضور مصطفى درويش مهرجان الجونة السينمائي

كشف الفنان مصطفى درويش عن سبب عدم حضوره مهرجان الجونة السينمائي الذي يقام اليوم في دورته الخامسة.





وقال الفنان مصطفى درويش عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" منشوراً قائلاً:" يا جدعان أنا لا بشرب خمرة ولا بلبس قصير ولا بحضن في حد ولا رايح مهرجان الجونة والله"





ومن المقرر أن يحضر عدد كبير من الفنانين اليوم في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي منهم يسرا، إلهام شاهين، أروى جودة، منة شلبي، درة، أمينة خليل، أسر ياسين، نيللي كريم وغيرهم من الفنانين".