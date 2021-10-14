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تعرف على حقيقة حضور ياسمين عبد العزيز حفل إفتتاح مهرجان الجونة اليوم

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 03:05 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
آيه عبد العزيز ت
كشفت مصادر صحفية حقيقة حضور الفنانة ياسمين عبد العزيز حفل افتتاح الجونة اليوم برفقة زوجها أحمد العوضي.


وكانت أخبار انتشرت في الساعات الماضية عن حضور النجمة ياسمين عبد العزيز حفل الافتتاح برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي؛ وهي أخبار غير صحيحة.



وكانت قد فضلت ياسمين عبد العزيز البقاء في القاهرة واستكمال فترة النقاهة حتى يكتمل شفاؤها نهائيا.



وكان من المقرر حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع أبرزهم:" يسرا،اسر ياسين،علا رشدي،أحمد السقا،غاده عادل،أمينه خليل،شيرين رضا،عمر الشناوي

الكلمات المفتاحية

ياسمين عبد العزيز فن جونة افتتاح الجونه

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