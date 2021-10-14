ايهاب توفيق نجم احتفالية الأوبرا في ذكرى المولد النبوي



تحيي دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر لإحياء الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف حيث تنظم حفلا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام وبمشاركة النجم إيهاب توفيق وذلك في الثامنة مساء الاثنين 18 أكتوبر على مسرح النافورة.



يتضمن البرنامج فاصلين يحيى الثانى النجم ايهاب توفيق بباقة مختارة من الابتهالات الروحانية والمديح النبوي منها الا رسول الله، انا بمدح نبينا، المسك فاح، دعونى، مدد يا نبى وغيرها.. اما الاول يضم ليالي رسول الله - ألف ألف صلاة لـ أحمد عبد الله، مولاي إني ببابك لـ بليغ حمدي، سلام الله يا طه لـ جمال سلامة، صلوا يا أهل الكمال لـ الشيخ محمد عبد الله، مولاي الهادي لـ عبد العظيم محمد، خد بإيدي لـ عبد المنعم البارودي أداء محمد عبد الحميد، أمنية سمير، حسام صقر، آيات فاروق.





جدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الديني اسسها الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة عام 1972 وبدأت اولي حفلاتها بقيادته عام 1973 وكان الهدف منها الحفاظ علي التراث الغنائي الديني، تخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة علي الاناشيد والابتهالات الدينية وتشارك الفرقة سنويا في إحياء ليالي رمضان وذلك من خلال برنامج الاوبرا الرمضاني هذا الى جانب مشاركتها في إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور