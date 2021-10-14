شاهيناز العقاد عضو لجنة تحكيم مسابقة مسار سينماتك في مهرجان الجونة السينمائي



تشارك المنتجة شاهيناز العقاد (Lagoonie Film Production) في لجنة تحكيم مسابقة مسار سينماتك والتي تطلقها شركة جيميناي أفريقيا في النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي (14 -22 أكتوبر).



المسابقة تهدف إلى اكتشاف شركات ريادة الأعمال التي تملك حلول تكنولوجية لتسهيل عملية صناعة السينما وتطويرها، حيث سيقدم 10 متسابقين أفكارهم أمام لجنة من أبرز صناع السينما في مصر لمدة 3 دقائق فيما ستطرح لجنة التحكيم أسئلتها بعد العرض لمدة دقيقتين وسيتم تحديد الفائزين بناءً على أعلى تقييم حصلوا عليه من اللجنة.



تقام المسابقة تحت إطار مسار السينماتك الذي كشفت شركة جيميناي أفريقيا عن أعضاء مجلس أمنائه خلال فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي ويعد أول مسار في العالم يعمل على ضخ التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، للارتقاء بصناعة الأفلام، عن طريق ريادة الأعمال.



وتشارك المنتجة شاهيناز العقاد من خلال شركتها Lagoonie Film Production في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي بفيلم ريش لعمر الزهيري الفائز بالجائزة الكبرى لمسابقة أسبوع النقاد وجائزة الفيبريسي في مهرجان كان 2021، وفيلم أميرة لمحمد دياب الذي أقيم عرضه العالمي الأول في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي ويقام عرضه العربي الأول في الدورة الحالية من مهرجان الجونة وتتولى Lagoonie Film Production توزيعه في العالم العربي بالاشتراك مع شركة MAD Solutions.



ومؤخرا اختارت مجلة فوغ العربية المنتجة شاهيناز العقاد كواحدة من أبرز المنتجات العربيات والقياديات بالعالم العربي، كما اختارها مركز السينما العربية في قائمة 101 الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما العربية وكرمتها وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم مع فريق عمل فيلم ريش.



وكانت Lagoonie Film Production (المنتجة شاهيناز العقاد) قد سجلت أول مشاركة لفيلم أردني بمهرجان لوكارنو السينمائي حيث أقيم العرض العالمي الأول لفيلم الحارة لباسل غندور والتي شاركت الشركة في إنتاجه.