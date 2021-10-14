Advertisements

الجيش اللبناني: سنقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح على الطرقات

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 02:50 م
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
وكالات

قال الجيش اللبناني، اليوم الخميس، إنه سيقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح على الطرقات وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار.

 

وطلب الجيش اللبناني، من المدنيين إخلاء الشوارع في المنطقة المتوترة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وتجمع مناصرو "حزب الله" و"حركة أمل" للتوجه إلى منطقة الطيونة للاعتصام الذي يقام ضد القاضي طارق البيطار.

 

 وشهدت منطقة الطيونة، استنفارًا شديدًا لدى مناصري حركة أمل وحزب الله بعد إطلاق النار من أحد الأبنية، فيما حضرت سيارات الإسعاف بعد ورود معلومات عن سقوط عدد من الإصابات.

 

وبدأ أنصار الحزبين، تنفيذ اعتصام شد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، في منطقة الطيونة استعدادا للتوجه نحو قصر العدل في بيروت حيث يقام الاعتصام.

الكلمات المفتاحية

الجيش اللبناني اطلاق نار

أخبار تهمك

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ 17 دقيقة

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الحرس الوطني وسط مفاجأت بالجملة

منذ ساعتين

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ يوم

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. استبعاد ١٣ لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مفيد فوزي يعاتب تامر أمين على الهواء بسبب محمد رمضان (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجآت في قائمة الخطيب خلال انتخابات الأهلي المقبلة

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ حوالي 11 ساعة

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. سقوط صانع مجوهرات يزور الأختام

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يتحرك لاستعادة "الأخطبوط"

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة في ليفربول قبل مواجهة واتفورد في البريميرليج

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. سماع دوي إطلاق رصاص في العاصمة اللبنانية

إطلاق نار كثيف في محيط قصر العدل بلبنان

مناصرون لحزب الله وحركة أمل يتظاهرون ضد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت

بيان للرئاسة اللبنانية بشأن إطلاق نار كثيف في محيط قصر العدل ببيروت

الجيش اللبناني يرسل تعزيزات إلى منطقتي طيونة وقصر العدل في بيروت

لبنان: تجدد إطلاق النار في بيروت

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:30 م

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

12:30 م

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

09:58 ص

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

05:08 ص

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

03:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements