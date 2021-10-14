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أبرزهم ياسمين عبد العزيز ومصطفي درويش.. نجوم تتغيب عن حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 03:13 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
آيه عبد العزيز
يقام اليوم حفل إفتتاح مهرجان الجونة وستبدأ فعالياته من الساعه السادسة مساءًا بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.


وكان قد أعلن عددًا من نجوم الفن حضور حفل الافتتاح أبرزهم:" يسرا،رانيا يوسف،أمينه خليل،هنا الزاهد،شيرين رضا،علا رشدي


كما أعلن عدد من نجوم الفن تغيبهم عن حفل الافتتاح ونرصد لكم أبرز النجوم الذين سيتغيبوا عن الحضور اليوم:"


أعلن مصطفى درويش من خلال منشورًا عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق عليه "يا جدعان أنا لا بشرب خمرة ولا بلبس قصير ولا بحضن في حد ولا رايح مهرجان الجونة والله".



وجاءت تصريحات صحفية تفيد بعدم حضور ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي حفل إفتتاح المهرجان نظرًا لظروفها الصحية فقد فضلت البقاء في منزلها لفترة النقاهة"


كما ستتغيب يسرا اللوزي اليوم عن حضور حفل إفتتاح مهرجان الجونة نظرًا لحلقتها اليوم مع الإعلامي رامي رضوان عبر قناة "DMC" وسيتغيب الفنان علي الطيب لنفس الامر".


وستتغيب الفنانة منه فضالي عن حضور حفل الافتتاح نظرًا لاعتيادها علي عدم حضور المهرجانات كما من المتوقع أيضًا غياب الفنانة هبه مجدي نظرًا لولادتها الاخيرة ".

الكلمات المفتاحية

ياسمين عبد العزيز مصطفي درويش جونة افتتاح الجونه

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