نجوم الفن يتوافدون في المطار استعدادًا لحضور مهرجان الجونة السينمائي

اتجه عدد كبير من نجوم الفن إلى المطار استعدادًا لحضور حفل مهرجان الجونة السينمائي الذي يقام اليوم في دورته الخامسة.









ومن الحضور مايان السيد، ناهد السباعي، طارق الابياري، مي سليم، وجمال سليمان ومحمود الليثي ،درة وعدد كبير من الفنانين.









فيما غادر المطار من عدد من المخرجين منهم المخرج عمر عبد العزيز وهانى خليفة وهادي الباجوري وأحمد شفيق.





