Advertisements

نجوم الفن يتوافدون في المطار استعدادًا لحضور مهرجان الجونة السينمائي

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
اتجه عدد كبير من نجوم الفن إلى المطار استعدادًا لحضور حفل مهرجان الجونة السينمائي الذي يقام اليوم في دورته الخامسة.




ومن الحضور مايان السيد، ناهد السباعي، طارق الابياري، مي سليم، وجمال سليمان ومحمود الليثي ،درة وعدد كبير من الفنانين.




فيما غادر المطار من عدد من المخرجين منهم المخرج عمر عبد العزيز وهانى خليفة وهادي الباجوري وأحمد شفيق.


الكلمات المفتاحية

مهرجان الجونة فجر فني جونة

أخبار تهمك

عاجل.. استبعاد ١٣ لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر

منذ ساعتين

برشلونة يتحرك لاستعادة "الأخطبوط"

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ حوالي 11 ساعة

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ يوم

بشرى سارة في ليفربول قبل مواجهة واتفورد في البريميرليج

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت في قائمة الخطيب خلال انتخابات الأهلي المقبلة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ ربع ساعة

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الحرس الوطني وسط مفاجأت بالجملة

منذ ساعتين

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

منذ حوالي 3 ساعات

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على حقيقة حضور ياسمين عبد العزيز حفل إفتتاح مهرجان الجونة اليوم

منذ 40 دقيقة

عاجل.. سقوط صانع مجوهرات يزور الأختام

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

نجيب ساويرس يكشف عن أبرز الفنانين العالميين المشاركين في مهرجان الجونة

انطلاق فعاليات مهرجان الجونة بحضور 450 من نجوم الفن والشخصيات العامة (تقرير بالصور)

الظهور الأول لـ ناهد السباعي عقب طلاقها بمهرجان الجونة (صور)

وصول إياد نصار وهادي الباجوري وآبو وزوجته لختام مهرجان "الجونة" (صور)

غدا.. طرح "جريمة الإيموبيليا" لناهد السباعي في دور العرض السينمائي

دور العرض السينمائي تستقبل فيلم "جريمة الإيموبيليا" لـ ناهد السباعى فى السينما غدا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:30 م

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

12:30 م

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

09:58 ص

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

05:08 ص

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

03:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements