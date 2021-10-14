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بالهدايا والبالونات والشيكولاتة.. "طب بنات الأزهر" بدمياط تستقبل الطالبات

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 03:04 م
اللقاء
اللقاء
محمود الجلاد
نظمت كلية طب البنات جامعة الأزهر بدمياط حفل استقبال تعريفي للطالبات الجدد بحضور الدكتور محمد عبد العال، عميد الكلية، والدكتور إبراهيم الصياد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
 قراءة آيات من القرآن الكريم
بدأ الاحتفال بتقديم من الطالبة ريمان محمد، بالفرقة الخامسة، ثم قراءة آيات من القرآن الكريم من الطالبة هند خليل، بالفرقة الرابعة أعقب ذلك السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم عرض فيديو تعريفي عن الكلية ونشأتها.
 
وفي البداية رحب الدكتور محمد عبد العال، عميد الكلية، بالطالبات الجدد في رحاب جامعة الأزهر، وقدم للجميع التهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر، وحلول ذكرى المولد النبوي الشريف قائلًا: إن كلية طب بنات الأزهر بدمياط من الكليات المتميزة، لافتًا أن خريجاتها نماذج مضيئة؛ لأنهن طبيبات درسن علوم الدين وعلوم الدنيا جنبًا إلى جنب، وهذا هو سر تميز طبيبات الأزهر الشريف عن غيرهن من الطبيبات.
 
وأوضح عميد الكلية أن كلية طب البنات ولدت من رحم كلية طب البنين بدمياط؛ تلك الكلية العريقة التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء من المرة الأولى، وهذا لم يحدث من قبل في أي جامعة.
 
وحث الدكتور إبراهيم الصياد وكيل الكلية لشئون التعليم الطالبات على الجد والاجتهاد وبذل قصارى الجهد؛ قائلًا لهن: إن الوطن ينتظركن بعد التخرج حتى تكن قادة في المستقبل القريب، خاصة وأن إدارة الجامعة والكلية لا تألوا جهدًا في توفير كل متطلبات العملية التعليمية؛ خدمة لجميع الطالبات، من خلال وجود معامل حديثة، وتطوير قاعات دراسية في ضوء التطور العلمي، وتطبيق نظام التعليم الطبي التكاملي طبقًا للمتطلبات العالمية.

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كلية الطب طلاب الأزهر طب بنات الأزهر الأزهر

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