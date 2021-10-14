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11 نوفمبر.. الحكم في طعن متهيم أنصار بيت المقدس

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 03:08 م
النقض
النقض
مـروة هيـكل
حجزت محكمة النقض نظر الطعن المقدم من المدانين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ أنصار بيت المقدس، على الأحكام الصادرة ضدهم العام الماضي من محكمة الجنايات إلى جلسة 11 نوفمبر، للحكم.
جنايات القاهرة
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في مارس 2020 حكمها في قضية "أنصار بيت المقدس"، على 208 متهمين بالقضية كان أبرزهم الإرهابي هشام عشماوي.
إعدام 37 متهمًا وانقضاء الدعوى لـ 22 لوفاتهم
قضت الجنايات بإعدام 37 متهمًا وانقضاء الدعوى لـ 22 لوفاتهم، والمؤبد لـ 61 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ 15 متهمًا، والمشدد 10 سنوات لـ ٢١ متهمًا، وبالسجن 5 سنوات لـ 52 متهمًا، وإلزام المتهمين بدفع 150 مليون جنيه تعويضا لوزارة الداخلية.

الجدير بالذكر أن القضية ضمت 208 متهمين منهم 46 هاربًا 22 متوفيًا، و140 حضوريًا، وتداولت أمام محكمة الجنايات 121 جلسة، وكان عدد شهود الإثبات في القضية 830 شاهدًا، واستمعت المحكمة إلى 310 من شهود الإثبات، كما استمعت المحكمة إلى شهود النفي الذين أحضرهم الدفاع وعددهم 33 شاهدًا.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية العديد من الجرائم والاتهامات أهمها تنفيذ 54 عملية إرهابية، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات منشآت أمنية عديدة.

الكلمات المفتاحية

نيابة محكمة قضية قاضي

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