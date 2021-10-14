Advertisements

بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة للسفر إلى النيجر وملاقاة الحرس الوطني

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 03:12 م
بعثة الأهلي
بعثة الأهلي
ممدوح راشد
وصلت بعثة النادي الأهلي، إلى مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، تجهيزًا للسفر إلى دولة النيجر عصر اليوم، لمواجهة الحرس الوطنى بذهاب دور الـ32 لدورى الأبطال الأفريقى.

وينهي الجهاز الإداري للنادي الأهلي مع سلطات مطار القاهرة الدولى، إجراءات البعثة عبر مطار 3 مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

الأهلي يغادر في الـ4 عصرًا

وتغادر بعثة الأهلي في تمام الـ4 عصراً علي متن طائرة خاصة متجهة إلى النيجر، لملاقاة الحرس الوطني بطل النيجر، يوم السبت المقبل، في رحلة الحفاظ على اللقب الأفريقي الذي فاز به الفريق في آخر مناسبتين.

قائمة غيابات الأهلي

ويغيب عن الأهلي في مباراته القادمة أمام بطل النيجر العديد من اللاعبين على رأسهم الشناوى، وحسام حسن وبيرسى تاو ولويس ميكيسونى، وكريم فؤاد وعمار حمدى وأحمد عبد القادر، وأفشة ومحمود متولى ومحمود وحيد، لأسباب مختلفة.

صفقات الأهلي الجديدة لن تشارك

وأبرم الأهلي العديد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق هذا الموسم، إلى أنه لن يشارك أي لاعب في اللقاء لعدم قيدهم في القائمة الأولى، إلى جانب حصول أفشة على أجازة بسبب احتفاله بزفافه.

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة الأهلي مباراة الأهلي وبطل النيجر مباراة الأهلي القادمة الأهلي وبطل النيجر الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. استبعاد ١٣ لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر

منذ ساعتين

تعرف على حقيقة حضور ياسمين عبد العزيز حفل إفتتاح مهرجان الجونة اليوم

منذ 40 دقيقة

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ ربع ساعة

عاجل.. سقوط صانع مجوهرات يزور الأختام

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

بشرى سارة في ليفربول قبل مواجهة واتفورد في البريميرليج

منذ أقل من ساعتين

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 12 ساعة

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الحرس الوطني وسط مفاجأت بالجملة

منذ ساعتين

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجآت في قائمة الخطيب خلال انتخابات الأهلي المقبلة

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة يتحرك لاستعادة "الأخطبوط"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ يوم

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

قائمة الأهلي في الموسم الجديد بعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية

تعرف على موعد انتظام الدوليين في مران الأهلي استعدادًا لمواجهة بطل النيجر

تعرف على غيابات الأهلي أمام بطل النيجر

تدريبات تأهيلية لثنائي الأهلي للتعافي من الإصابة

قائمة الأهلي في الموسم الجديد

الكشف عن غيابات الأهلي ضد الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:30 م

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

12:30 م

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

09:58 ص

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

05:08 ص

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

03:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements