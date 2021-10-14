بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة للسفر إلى النيجر وملاقاة الحرس الوطني

وصلت بعثة النادي الأهلي، إلى مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، تجهيزًا للسفر إلى دولة النيجر عصر اليوم، لمواجهة الحرس الوطنى بذهاب دور الـ32 لدورى الأبطال الأفريقى.





وينهي الجهاز الإداري للنادي الأهلي مع سلطات مطار القاهرة الدولى، إجراءات البعثة عبر مطار 3 مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.





الأهلي يغادر في الـ4 عصرًا





وتغادر بعثة الأهلي في تمام الـ4 عصراً علي متن طائرة خاصة متجهة إلى النيجر، لملاقاة الحرس الوطني بطل النيجر، يوم السبت المقبل، في رحلة الحفاظ على اللقب الأفريقي الذي فاز به الفريق في آخر مناسبتين.





قائمة غيابات الأهلي





ويغيب عن الأهلي في مباراته القادمة أمام بطل النيجر العديد من اللاعبين على رأسهم الشناوى، وحسام حسن وبيرسى تاو ولويس ميكيسونى، وكريم فؤاد وعمار حمدى وأحمد عبد القادر، وأفشة ومحمود متولى ومحمود وحيد، لأسباب مختلفة.





صفقات الأهلي الجديدة لن تشارك





وأبرم الأهلي العديد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق هذا الموسم، إلى أنه لن يشارك أي لاعب في اللقاء لعدم قيدهم في القائمة الأولى، إلى جانب حصول أفشة على أجازة بسبب احتفاله بزفافه.



