فرنسا: يجب على السلطات اللبنانية أن تدعم التحقيق الخاص بمرفأ بيروت بالكامل

قالت فرنسا، اليوم الخميس، إنه يجب على السلطات اللبنانية أن تدعم التحقيق الخاص بمرفأ بيروت بالكامل.

وأضافت فرنسا، أنه يجب أن يكون القضاء اللبناني قادرا على التحقيق في انفجار المرفأ بطريقة مستقلة ومحايدة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وتجمع مناصرو "حزب الله" و"حركة أمل" للتوجه إلى منطقة الطيونة للاعتصام الذي يقام ضد القاضي طارق البيطار.

وشهدت منطقة الطيونة، استنفارًا شديدًا لدى مناصري حركة أمل وحزب الله بعد إطلاق النار من أحد الأبنية، فيما حضرت سيارات الإسعاف بعد ورود معلومات عن سقوط عدد من الإصابات.

وبدأ أنصار الحزبين، تنفيذ اعتصام شد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، في منطقة الطيونة استعدادا للتوجه نحو قصر العدل في بيروت حيث يقام الاعتصام.