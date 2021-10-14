شاهد.. ماذا قالت علا رشدي عن منتقدي مهرجان الجونة

حرصت الفنانة علا رشدي أن توجه رسالة لمنتقدي مهرجان الجونة السينمائي الذي يقام اليوم في دورته الخامسة، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهيات "إنستجرام".







حيث نشرت الفنانة علا رشدي منشوراً قائلاً "مهرجان الجونة مش مجرد فساتين وبس.. هو فعلاً بيعبر عن حب السينما والفن وأنا شخصياً بستمتع بعرض الأفلام والورش الفنية والنقاشات اللي بتحصل خلال المهرجان .. بس طبعاً بحب بردو الفساتين والريد كاربت"







وفي سياق آخر يحضر عدد كبير من نجوم الفن حفل مهرجان الجونة السينمائي منهم درة، أروى جودة، منة شلبي، دينا الشربيني، إلهام شاهين، يسرا، أسر ياسين، وآخرون.