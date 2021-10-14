المؤشر الرئيسي للبورصة يقترب من مستوي الـ 11 نقطة في ختام أخر جلسات الأسبوع





أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم ، الخميس أخر جلسات الأسبوع علي ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب .





وربح رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه عند مستوى 711.620 مليار جنيه.

مؤشرات البورصة المصرية





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05%، ليغلق عند مستوى 10995 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2276 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 13341 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 4295 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 2636 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3593 نقطة.





تداولات البورصة المصرية





وبلغ إجمالى قيمة التداول في ختام التعاملات نحو 3 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 358 مليون ورقة منفذة على 34 ألف عملية ، وتم التداول على 211 سهم، ارتفع منهم نحو 54 سهم، وانخفض نحو 84 سهم، ولم تتغير مستويات 61 سهم.





فئات المستثمرين بالبورصة المصرية



