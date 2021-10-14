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المؤشر الرئيسي للبورصة يقترب من مستوي الـ 11 نقطة في ختام أخر جلسات الأسبوع
الخميس 14/أكتوبر/2021 - 02:45 م
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم ، الخميس أخر جلسات الأسبوع علي ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب .
وربح رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه عند مستوى 711.620 مليار جنيه.
مؤشرات البورصة المصرية
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05%، ليغلق عند مستوى 10995 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2276 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 13341 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 4295 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 2636 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3593 نقطة.
تداولات البورصة المصرية
وبلغ إجمالى قيمة التداول في ختام التعاملات نحو 3 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 358 مليون ورقة منفذة على 34 ألف عملية ، وتم التداول على 211 سهم، ارتفع منهم نحو 54 سهم، وانخفض نحو 84 سهم، ولم تتغير مستويات 61 سهم.
فئات المستثمرين بالبورصة المصرية
ومالت تعاملات المستثمرين المصرين والعرب بالبورصة نحو الشراء بصافى قيمة شراء 87 مليون جنيه و 12 مليون جنيه على التوالى، مقابل توجه المستثمرين الاجانب نحو البيع بصافي قيمة بيع 99 مليون جنية.