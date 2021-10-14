عاجل.. برشلونة يعلن تمديد عقد " الدينامو " بشرط جزائي تاريخي





أعلن الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني تجديد عقد واحد من أبرز نجوم البلوجرانا حتى صيف العام 2026.





برشلونة يعلن تمديد عقد بيدري





ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة اليوم الخميس عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن النجم بيدري وقع على عقود جديدة حتى العام 2026





ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية الخاصة بتمديد العقد وذلك بعد أن توصل الطرفان إلى إتفاق مع وجود أنباء تشير إلى أن الشرط الجزائي يبلغ مليار دولار.



