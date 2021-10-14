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نور تشارك شيرين رضا في فيلم "بنات رزق"

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 03:39 م
بنات رزق
بنات رزق
بسمة عادل
تستعد الفنانة نور لبدء تصوير فيلم بنات رزق بطولة شيرين رضا والذي من المقرر بدء تصويره بعد مهرجان الجونة السينمائي.




وفي سياق آخر شاركت الفنانة نور في مسلسل ضل راجل الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي الذي قام ببطولته ياسر جلال ونرمين الفقي، وكان من تأليف أحمد عبدالفتاح و إخراج أحمد صالح.






يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرين رضا مسلسل حرب اهليه الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطوله، يسرا ، محمود حجازي، جميله عوض، وغيرهم من الفنانين إخراج سامح عبد العزيز".

الكلمات المفتاحية

نور فجر فني شيرين رضا جونة بنات رزق

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