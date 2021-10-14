عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة





قالت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي لن تسمح برحيل الدولي المصري محمد صلاح لأي فريق آخر.





إدارة ليفربول تبدأ التخطيط لتجديد عقد صلاح





وقالت صحيفة " إكسبريس " الصادرة من العاصمة البريطانية لندن أن إدارة الريدز تحاول بشتى الطرق إقناع محمد صلاح بالبقاء ورفض أي من الإغراءات الخاصة بالأندية الأخرى وتستغل ورقة جواو فليكس مهاجم الروخيبلانكوس.





وقالت الصحيفة أن الريدز يسعى لضم فيليس في رسالة للدولي المصري أن الفريق قادر على ضم أفضل اللاعبين من أجل إقناعه بالتجديد.





وتسعى إدارة الريدز لتجديد عقد مو صلاح والوصول إلى صيغة إتفاق تناسب الطرفين خاصةً أنه يطلب مبلغ مالي يتراوح بين 400 إلى 500 ألف يورو راتب أسبوعي.