ضربة موجعة للمنتخب السعودي قبل الدور الحاسم من تصفيات كاس العالم





أكدت الأشعة التي تعرض لها الحارس محمد العويس حارس مرمى المنتخب السعودي إصابته في الرباط الجانبي لركبة القدم اليسرى.





إصابة محمد العويس حارس مرمى السعودي





ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر تغريدة أكد فيها أن العويس تعرض للإصابة في مباراة الصين الماضية والتي حسمها منتخب بلاده بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





وأجبرت الإصابة العويس على الخروج من المواجهة في الشوط الثاني وأكدت أشعة الرنين أنه يعاني من إصابة في رباط الركبة اليسرى".





وبات في حكم المؤكد غياب العويس عن مواجهة السعودية ضد أستراليا المقرر لها في شهر نوفمبر القادم لحساب مباريات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال فيفا قطر 2022.



