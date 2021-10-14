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طارق عبد العزيز يشارك في مسلسل "مدد"

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 03:40 م
طارق عبد العزيز
طارق عبد العزيز
بسمة عادل
يستعد الفنان طارق عبد العزيز لبدء تصوير مشاهده في مسلسل يحمل إسم "مدد" يتكون من خمس حلقات والذي من المقرر عرضه قريباً على الشاشات والمنصات الالكترونيه".


وتعاقد على مسلسل جديد بعنوان آخر دور بطولة دينا الشربيني والذي من المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة.



يذكر أن آخر أعمال الفنان طارق عبد العزيز مسلسل فارس بلا جواز الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطوله مصطفى قمر، سليمان، عيد طارق الابياري، راندا عبد السلام، إخراج معتز حسام.

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فجر فني طارق عبد العزيز

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