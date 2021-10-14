يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب أنجولا ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم فى لقاء قوي بين الفريقين وهام للفراعنة.





موعد مباراة منتخب مصر ضد أنجولا فى تصفيات كأس العالم





وتقام مباراة منتخب مصر ضد أنجولا ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم خارج الأرض يوم 13 نوفمبر المقبل فى تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.





وكان الفراعنة حققت الفوز على منتخب ليبيا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم أيام 8 و11 أكتوبر الماضي ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.





ويتصدر منتخب مصر المجموعة السادسة فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم برصيد 10 نقاط بينما المنتخب الليبي فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط.



