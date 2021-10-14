وزير الخارجية يلتقي بمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ⁧‫سوريا‬⁩

وزير الخارجية





التعاون الثنائي

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبر الصفحة الرسمية علي موقع تويتر بأن اللقاء يتناول موضوعات التعاون الثنائي في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، كما يتبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية.



التقى وزير الخارجية، ⁧‫سامح شكري‬⁩، منذ قليل، بمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ⁧‫سوريا‬⁩ جير بدرسون، ويؤكد على دعم ⁧‫مصر‬⁩ لكافة المساعي الرامية إلى إيجاد تسوية شاملة للأزمة السورية، وفق ما أعلنه السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر "تويتر".وكان التقى وزير الخارجية، اليوم، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور روبرت مينينديز.