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عائلة محمود ياسين أمام قبره في الذكرى الأولى لوفاته

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 04:24 م
عائلة محمود ياسين
عائلة محمود ياسين
مي مرسي
زارت الفنانة رانيا محمود ياسين، قبر والدها وذلك في الذكرى الأولى لوفاته،وذلك بصحبة شقيقها عمرو محمود ياسين وشهيرة.

وشاركت رانيا محمود ياسين، بعض الصور من أمام قبر والدها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت تعليقا قائلة: "اليوم الذكرى السنوية لأبى الغالى اليوم الذى فقدت فيه أغلى الناس، السند والظهر فوضت قلبي لله".

وأحيا السيناريست عمرو محمود ياسين الذكرى الأولى لوفاة والده، من خلال حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" حيث شارك رسالة مؤثرة.

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