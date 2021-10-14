وزيرة البيئة: مصر ستقدم استراتيجية عربية لتمويل المناخ

صرحت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، بآن اجتماع وزراء البيئة العرب تناول العديد من القضايا الهامة، وعلى رأسها التغير المناخي، والذى يمثل السبب الرئيسي وراء العديد من الكوارث الطبيعية، منها الفيضانات والأعاصير التى شهدتها العديد من مناطق العالم.



واضافت فؤاد، في تصريحات على هامش الاجتماع الوزارى الذى انعقد اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الوزراء تناولوا كذلك الاحتفال بيوم البيئة العربي، بالإضافة الى شعار الدورة الحالية وهو "معا للتعافي الاخضر".



وأكدت الوزيرة، التى تترأس مجلس وزراء البيئة العرب في دورته الحالية، على ضرورة حشد موقف عربي موحد لدعم الاحتياجات العربية، موضحة أن مصر ستقوم خلال الدورة الحالية بتقديم استراتيجية عربية لتمويل المناخ، وذلك بهدف خلق وضع مستقر بالنسبة للتحديات المناخية.



وأوضحت ان مصر تركز أيضا على قضية النفايات الخطرة، كما حدث في لبنان، عبر إجراءات احترازية ووضع خطة للتعامل مع الطوارىء في مثل هذه الحالات.



واستطردت ان اجتماع اليوم شهد سابقة مهمة، وهى اشراك القطاع الخاص، في إطار رؤية تقوم على عدم الفصل بين البيئة والتنمية.



واوضحت أن مجلس وزراء البيئة العرب استقر على احتفاظ مدينة القدس بلقب عاصمة البيئة العربية