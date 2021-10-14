Advertisements

وزيرة البيئة: مصر ستقدم استراتيجية عربية لتمويل المناخ

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 04:25 م
وزيرة البيئة ياسمين فؤاد
وزيرة البيئة ياسمين فؤاد
مارينا بشارة
صرحت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، بآن اجتماع وزراء البيئة العرب تناول العديد من القضايا الهامة، وعلى رأسها التغير المناخي، والذى يمثل السبب الرئيسي وراء العديد من الكوارث الطبيعية، منها الفيضانات والأعاصير التى شهدتها العديد من مناطق العالم.

واضافت فؤاد، في تصريحات على هامش الاجتماع الوزارى الذى انعقد اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الوزراء تناولوا كذلك الاحتفال بيوم البيئة العربي، بالإضافة الى شعار الدورة الحالية وهو "معا للتعافي الاخضر".

وأكدت الوزيرة، التى تترأس مجلس وزراء البيئة العرب في دورته الحالية، على ضرورة حشد موقف عربي موحد لدعم الاحتياجات العربية، موضحة أن مصر ستقوم خلال الدورة الحالية بتقديم استراتيجية عربية لتمويل المناخ، وذلك بهدف خلق وضع مستقر بالنسبة للتحديات المناخية.

وأوضحت ان مصر تركز أيضا على قضية النفايات الخطرة، كما حدث في لبنان، عبر إجراءات احترازية ووضع خطة للتعامل مع الطوارىء في مثل هذه الحالات.

واستطردت ان اجتماع اليوم شهد سابقة مهمة، وهى اشراك القطاع الخاص، في إطار رؤية تقوم على عدم الفصل بين البيئة والتنمية.

واوضحت أن مجلس وزراء البيئة العرب استقر على احتفاظ مدينة القدس بلقب عاصمة البيئة العربية

الكلمات المفتاحية

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وزارة البيئة تغير المناخ التعافي الأخضر اخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ حوالي 15 ساعة

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ يوم

عاجل - تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة الحرس الوطني بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 14 ساعة

جلاتا سراي يحسم مصير مصطفى محمد

منذ ساعة و 17 دقيقة

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ حوالي 12 ساعة

بشرى سارة في برشلونة بشأن أجويرو

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. استبعاد ١٣ لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. سقوط صانع مجوهرات يزور الأختام

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على غيابات الزمالك ضد توسكر في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

ليفربول يعرض على صلاح راتبا ضخما لتجديد عقده

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الثاني للجنة التنسيقية العليا لمؤتمر التنوع البيولوجي

على هامش مؤتمر تغيير المناخ ببولندا.. وزيرة البيئة تشارك في احتفالية يوم إفريقيا

"أوابك" تعقد الاجتماع الـ 101 لمجلس وزراء النفط والبترول والطاقة العرب بالمنظمة الأحد المقبل

"أبو الغيط" يكشف سر انعقاد القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ (فيديو)

مصر تطلق المنصة الرقمية للتعافي الأخضر وتحديات تغير المناخ

وزيرة البيئة تشارك في اجتماع الإسكوا حول مبادرة مبادلة ديون المناخ

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:30 م

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

09:58 ص

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

12:30 م

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

05:08 ص

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

03:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements