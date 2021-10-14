ليفربول يعرض على صلاح راتبا ضخما لتجديد عقده

مشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي ليفربول يطمح بشدة لتمديد عقد محمد صلاح في أقرب وقت ممكن.





وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023، ويرغب الريدز في التجديد للفرعون لسنوات أكثر خاصة أنه أحد أفضل اللاعبين حاليا في الدوري الإنجليزي وفي العالم.





ووفقا لصحيفة "فوتبول انسيدير" اليوم فإن ليفربول سيعرض على صلاح راتبا أسبوعيا قدره 385 جنيه استرليني، من أجل إقناعه بعملية تجديد عقده.





وفي حال موافقة صلاح على هذا العرض فإنه سيكون صاحب الراتب الأكبر في صفوف ليفربول متفوقا على جميع زملائه.