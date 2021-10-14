النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لشخص صدمته سيارة ربع نقل بكرداسة

تباشر نيابة كرداسة بشمال الجيزة، التحقيق في مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم سيارة ربع نقل بدراجة بخارية بطريق كرداسة.



حادث تصادم

واستعلمت النيابة، عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدًا لسؤاله عن الحادث، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.



كان لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، في حادث تصادم سيارة ربع نقل بدراجة بخارية فى كرداسة بمحافظة الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة.



مديرية أمن الجيزة

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق كرداسة، وبإجراء التحريات الأولية، تبين أنه خلال استقلال شخصين دراجة بخارية، اصطدمت بهما سيارة ربع نقل، ما أسفر عن سقوطهما ومصرع أحدهما وإصابة الآخر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لإسعافه، وضبط قائد السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.



