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جامعة الأمير سلطان تنظم المنتدى الدولي الافتراضي الثاني لأبحاث اللغويات

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 04:26 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

تنظم جامعة الأمير سلطان ممثلةً في معمل أبحاث اللغويات التطبيقية بكلية الإنسانيات والعلوم المنتدى البحثي الدولي الافتراضي الثاني لأبحاث اللغويات التطبيقية يومي السبت والأحد الـ 6 و7 نوفمبر القادم.

ويشارك في المنتدى عدد من المتحدثين البارزين في مجال اللغويات التطبيقية من جامعة إيست أنجليا وجامعة نوتنجهام وجامعة نيويورك الحكومية وجامعة كارديف وجامعة الملك عبدالعزيز , حيث يتضمن ورش عمل تقدمها مبادرة تراجم للترجمة ومؤسسة معلمي اللغات بالمملكة والمجموعة البحثية إيوان من جامعة الملك سعود.

ويعرض المنتدى العديد من الأبحاث المتميزة التي عكفت على تحكيمها لجنة تحكيم دولية تضم 37 أستاذًا جامعيًا من أنحاء العالم، وتنقسم الأبحاث التي قُبلت إلى 32 ورقة بحثية و12 ملصقًا بحثيًا شارك فيها باحثون من دول مختلفة حول العالم، بالإضافة إلى طرح موضوعات بحثية مهمة في مجال اللغويات التطبيقية منها تعليم اللغات الأجنبية واكتساب اللغة الثانية والسياسات اللغوية واستخدام التقنية في تدريس اللغات واللغويات الحاسوبية وتحليل الخطاب وعلم النفس اللغوي وعلم النفس الاجتماعي وثنائية اللغة ودراسات الترجمة التحريرية والشفهية واللغة الإنجليزية المتخصصة.

وأكد عميد كلية الإنسانيات والعلوم بجامعة الأمير سلطان رئيس المنتدى الدكتور محمود المحمود أن الكلية تسهم في الإنتاج البحثي عالي الجودة للجامعة في مجالات متعددة للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، وبخاصة تحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما تقدم الكلية والجامعة الدعم للباحثين بتنظيم متعددة للاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس والباحثين من أجل خدمة المجتمع.

الكلمات المفتاحية

جامعة الأمير سلطان المنتدى الدولي الافتراضي الثاني أبحاث اللغويات

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