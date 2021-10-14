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بيع محال تجارية ووحدات إدارية ومهنية بمدينتي السادات والفيوم الجديدة

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
صرح المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه تم بيع 4 محال تجارية ووحدتين مهنيتين، بجلسة للمزاد العلنى، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار توفير الخدمات للسكان لا سيما بالمناطق الحديثة بالمدينة.

وأشار رئيس جهاز السادات، إلى أنه تم عقد جلسة المزاد بحضور ممثلى هيئة المجتمعات العمرانية ومستشارى مجلس الدولة ووزارة المالية وأعضاء اللجنة، لافتاً إلى أنه سبق طرح المحال بأنشطة ( حدايد وبويات - خدمات محمول - لوازم وقطع غيار سيارات - سوبر ماركت)، لتحقيق التكامل بين الأنشطة المختلفة بالمدينة.

 
وفي ذات السياق، صرح المهندس عبد الوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، بأنه تم بيع 4 محال تجارية و4 وحدات إدارية وصيدليتين بجلسة للمزاد العلني،  وذلك فى إطار دفع عجلة التنمية وإتاحة الفرص الاستثمارية بالمدينة ولخدمة السكان، مشيراً إلى أنه سبق طرح المحال والوحدات الإدارية بأنشطة مختلفة لتحقيق التكامل بالمدينة.

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