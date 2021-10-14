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بعد تنازلها.. إخلاء سبيل المتهم بتعذيب زوجته وتقطيع جسدها بـ"موس" بعين شمس

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 04:29 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
هايدي شعبان
أمرت نيابة عين شمس بإخلاء سبيل المتهم بتعذيب زوجته الحامل وتقطيع جسدها مستخدما سلاح أبيض "كتر"، وعقب ذلك قام بحلق شعرها مدعيا قيامها بالحديث مع صديقه بطريقة غير مشروعة بعين شمس.

وقالت والدة المجني عليها في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، بأن زوج الضحية هرع للتصالح مع زوجته لذلك قامت بالتنازل عن المحضر وعقب ذلك تم إخلاء سبيله.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من والدة المجني عليها مفاداه تعرض ابنتها للتعذيب المفرط على يد زوجها حيث قام بربطها فى غرفة النوم لمدة 3 أيام واستمر في تعذيبها والتعدى عليها بالضرب وقام بحرقها في مناطق متفرقة بالجسد مستخدما سجائر.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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عين شمس الفجر اخبار مصر اخبار الحوادث

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