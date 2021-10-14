عاجل - تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة الحرس الوطني بدوري أبطال إفريقيا

استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر من قائمة الفريق المسافرة إلى النيجر استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن السبب وراء استبعاد الشحات من قائمة الفريق لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر.





وقال المصدر إن حسين الشحات يعاني من إصابة في العضلة الضامة ولم يتمكن من التعافي منها ليقرر الجهاز الفني استبعاده من الرحلة المسافرة إلى النيجر.





وأضاف المصدر بأن الشحات يخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الحالية للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.





ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه الحرس الوطني بطل النيجر بعد غدٍ السبت في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



