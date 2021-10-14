تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا

منظمة الصحة العالمية

ولفتت الحجة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، لعرض ختام فاعليات الدورة الـ68 لمنظمة الصحة العالمية باقليم شرق المتوسط أن الفاكسين لا يعد الحماية الوحيدة من كورونا، ولايوجد أي لقاح حاليا قادر على مواجهة كورونا بفاعلية بنسبة 100% ولكن اللقاحات المتاحة تقي من الأعراض وتخفف من حدة الأمراض الخطيرة التي تسببها الإصابة بكورونا.



إجراءات احترازية

ونبهت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية أنفسنا إلى جانب التطعيم باللقاحات لتقليل الأعراض.







قالت الدكتور رنا الحجة مدير الطوارئ بالمكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إنه لايوجد دواء شافٍ حتى الآن لكوفيد ولم تعتمد منظمة الصحة العالمية أي أدوية شافية لكورونا ولكن ما هو يستخدم هي أدوية تم اعتمدها من وكالة الدواء الأمريكية fda وتقلل من فرص دخول المستشفيات.