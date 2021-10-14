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"رواد للسياحة" يتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم
الخميس 14/أكتوبر/2021 - 04:22 م
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات و تصدر سهم رواد السياحة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 11.56 % ليغلق عند 55.6 جنيه، يلية العربية للصناعات الهندسية بنسبة 6.63%، ليغلق عند 5.4 جنيه، ثم بالمركز الثالث ام ام جروب بنسبة 6.27% ليغلق عند 5.9 جنيه..
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم جراند انفستمنت القابضة بارتفاع 5.69 % ليغلق عند 13.7 جنيه، وأخيرًا سهم زهراء المعادي للاستثمار بارتفاع 4.86 % ليغلق عند 43.8 .
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05%، ليغلق عند مستوى 10995 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2276 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 13341 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 4295 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 2636 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3593 نقطة.