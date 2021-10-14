"رواد للسياحة" يتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم









أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات و تصدر سهم رواد السياحة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 11.56 % ليغلق عند 55.6 جنيه، يلية العربية للصناعات الهندسية بنسبة 6.63%، ليغلق عند 5.4 جنيه، ثم بالمركز الثالث ام ام جروب بنسبة 6.27% ليغلق عند 5.9 جنيه..





وبالمرتبة الرابعة جاء سهم جراند انفستمنت القابضة بارتفاع 5.69 % ليغلق عند 13.7 جنيه، وأخيرًا سهم زهراء المعادي للاستثمار بارتفاع 4.86 % ليغلق عند 43.8 .







