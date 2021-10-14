Advertisements

دينا الشربيني ترقص بصحبة حسن أبو الروس استعدادا لحفل افتتاح الجونة السينمائي

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 04:46 م
دينا الشربني
دينا الشربني
مي مرسي
شارك الفنان حسن أبو الروس، فيديو جمعه بالفنانة دينا الشربيني، من استعداداتهم لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "أبو الروس" بصحبة دينا الشربيني من بروفات أغنيته الجديدة، والمقرر طرحها ضمن فعاليات حفل افتتاح المهرجان.

وتنطلق اليوم الخميس الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، وسط مشاركة كبيرة من نجوم وصناع السينما بالوطن العربي والعالم، إذ يحظى المهرجان دائمًا بمتابعة كبيرة سواء على الشاشات أو على مواقع التواصل الاجتماعي.
دينا الشربيني ترقص بصحبة حسن أبو الروس استعدادا لحفل افتتاح الجونة السينمائي
دينا الشربيني ترقص بصحبة حسن أبو الروس استعدادا لحفل افتتاح الجونة السينمائي
دينا الشربيني ترقص بصحبة حسن أبو الروس استعدادا لحفل افتتاح الجونة السينمائي
دينا الشربيني ترقص بصحبة حسن أبو الروس استعدادا لحفل افتتاح الجونة السينمائي

الكلمات المفتاحية

مهرجان الجونة السينمائي جونة الفجر افتتاح الجونه اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

منذ حوالي 12 ساعة

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

منذ حوالي 14 ساعة

جلاتا سراي يحسم مصير مصطفى محمد

منذ ساعة و 15 دقيقة

قرار مفاجئ من الخطيب في الأهلي

منذ يوم

بشرى سارة في برشلونة بشأن أجويرو

منذ ساعة الا ربع

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

عاجل.. تفاصيل اختطاف شاب أمام زوجته وابنه في الدقهلية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة الحرس الوطني بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

تعرف على غيابات الزمالك ضد توسكر في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 15 دقيقة

بالأسماء.. 3 مرشحين من العيار الثقيل لخلافة موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. استبعاد ١٣ لاعبًا من قائمة الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الحرس الوطني وسط مفاجأت بالجملة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سقوط صانع مجوهرات يزور الأختام

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

دينا الشربيني بإطلالة هادئة في افتتاح مهرجان "الجونة السينمائي" (صور)

انتقادات لإطلالة دينا الشربيني بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

دينا الشربيني ترقص مع يسرا بعد انتهاء حفل افتتاح مهرجان "الجونة السينمائي" (فيديو)

تعرف على سر "وشم" دينا الشربيني وعلاقته بعمرو دياب في افتتاح "الجونة السينمائي"

أول ظهور لـ دينا الشربيني في "الجيم" بعد حملة التنمر

دينا الشربيني تكشف عن مرضها خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:30 م

عاجل.. إدارة ليفربول تضغط على صلاح بورقة جديدة

عاجل.. كارتيرون يفاجئ ثنائي الزمالك بهذا القرار

09:58 ص

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الحرس الوطني

12:30 م

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة مقتل طفل "التختة الأولى"

05:08 ص

انفراد بالصور.. محمد رمضان ببدلة ذهبية في حفل افتتاح الجونة السينمائي

03:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements