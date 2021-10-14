دينا الشربيني ترقص بصحبة حسن أبو الروس استعدادا لحفل افتتاح الجونة السينمائي

شارك الفنان حسن أبو الروس، فيديو جمعه بالفنانة دينا الشربيني، من استعداداتهم لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر "أبو الروس" بصحبة دينا الشربيني من بروفات أغنيته الجديدة، والمقرر طرحها ضمن فعاليات حفل افتتاح المهرجان.



وتنطلق اليوم الخميس الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، وسط مشاركة كبيرة من نجوم وصناع السينما بالوطن العربي والعالم، إذ يحظى المهرجان دائمًا بمتابعة كبيرة سواء على الشاشات أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

