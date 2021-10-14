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تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 04:36 م
طقس- أرشيفية
طقس- أرشيفية
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة 15 أكتوبر إلى يوم الأربعاء 20 أكتوبر، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا طفيفا في درجات الحرارة.

طقس الفترة المقبلة
وأكدت الهيئة، أنه اعتبارا من غدا الجمعة إلى السبت المقبل، تشهد البلاد طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد فيما يكون لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من يوم الأحد المقبل تشهد البلاد أنخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح (4:3) درجة مئوية.

وأشارت الأرصاد، إلى أن البلاد تشهد طقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة
وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية خلال تلك الفترة، حيث تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط الرياح على مناطق متفرقة من أقصى غرب البلاد مثيرة للرمال والاتربة على فترات متقطعة.
تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة
تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة
تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة
تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

الكلمات المفتاحية

هيئة الأرصاد ظواهر جوية درجات الحرارة الطقس الأرصاد

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