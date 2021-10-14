اليمن يسجل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا









قالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا في اليمن، إن أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس سجلت اليوم الخميس ارتفاعًا طفيفًا مع بدء انحسار الموجة الثالثة للجائحة في البلاد المستمرة للشهر الثاني.





وذكرت اللجنة، في بيان، أنه تم تسجيل 28 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 في 7 محافظات و4 حالات وفاة موزعة بالتساوي في كل من محافظة حضرموت بشرق البلاد وعدن وهما البؤرتان الرئيسيتان لتفشي الوباء، ارتفاعًا من 27 إصابة وحالتي وفاة أمس الأربعاء .





وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بجنوب وشرق البلاد إلى 9467 إصابة، تعافى منها

5975 ولا تزال هناك 1699 حالة نشطة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1793.