1.6 جنيه سعر سهم "الحديد والصلب" ..تعرف علي الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي ، مدفوعة بمشتربات المصريين علي الأسهم القيادية والتي قفزت بالمؤشر الرئيسي فوق الـ 1%.









وتصدر سهم المنصورة للدواجن الأكثر إنخفاضاُ بنسبة 7.60%، ليغلق عند 1.4 جنيه للسهم، يليه سهم جلاكسو سميثكلاين بنسبة تراجع بلغت 6.88% ليغلق عند 26.4 ثم سهم الحديد والصلب المصرية والذي إنخفض بنسبة كبيرة وصلت الي 5% ليغلق 1.6 جنيه للسهم.



