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1.6 جنيه سعر سهم "الحديد والصلب" ..تعرف علي الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة اليوم
الخميس 14/أكتوبر/2021 - 04:33 م
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي ، مدفوعة بمشتربات المصريين علي الأسهم القيادية والتي قفزت بالمؤشر الرئيسي فوق الـ 1%.
وتصدر سهم المنصورة للدواجن الأكثر إنخفاضاُ بنسبة 7.60%، ليغلق عند 1.4 جنيه للسهم، يليه سهم جلاكسو سميثكلاين بنسبة تراجع بلغت 6.88% ليغلق عند 26.4 ثم سهم الحديد والصلب المصرية والذي إنخفض بنسبة كبيرة وصلت الي 5% ليغلق 1.6 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم الخليجة الكندية للاستثمار العقاري بانخفاض 4.8% ليغلق عند 24.7 جنيه، وأخيرًا سهم الاسكندرية للغزل والنسيج بنسبة تراجع 4.81% ليغلق عند 1.7جنيه.