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سفراء الاتحاد الأوروبي يزورون الطنبغا المرداني وباب الوزير

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 04:45 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
زار اليوم الخميس مسجد الطنبغا المارداني ١٣ سفيرًا من سفراء الاتحاد الأوربي وعائلاتهم من بينهم سفراء دول كل من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وفنلندا وسلوفانيا وبلجيكا وأيرلندا و المجر، وإستونيا وبلغاريا والبرتغال.

تأتي هذه الزيارة بعد أسبوعين من افتتاح المسجد بعد الإنتهاء من أعمال المرحلة الأولي من ترميمه.

وقد قام السادة السفراء وعائلاتهم بجولة داخل المسجد حيث تم تعرفيهم بتاريخ المسجد وقيمته الأثرية والتاريخية وكذلك أعمال الترميم التي تمت به.
كما قاموا بجولة بمنطقة الدرب الأحمر والمباني الأثرية الموجودة بالمنطقة.

وخلال الجولة، أشار السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر أن هذه هي المرة الثانية التي نعود فيها إلى مسجد المارداني وهذه المرة، نعود مع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعائلاتهم للاستمتاع بجزء من التراث الغني لمصر الذي تم ترميمه حديثًا بدعم من الاتحاد الأوروبي. ويعيد هذا المشروع تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على التراث الثقافي وتعزيزه، فضلاً عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والشاملة حيث من الممكن الحفاظ على التراث الثقافي وتحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في نفس الوقت.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مسجد الطنبغا المرداني تم افتتاحه يوم ٣٠ سبتمبر الماضي بعد الانتهاء من المرحلة الأولي من مشروع ترميمه بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبتنفيذ مؤسسة الأغاخان في مصر تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار
وقد شملت أعمال المرحلة الأولي ترميم الجزء الشرقي من المسجد من أعمال الترميم الإنشائي، والترميم الدقيق وتطوير نظم الإضاءة الداخلية والخارجية لكلا من المئذنة والقبة والواجهات الخارجية والصوتيات والتي اشتملت على سماعات ولوحة توزيع الصوت والمشكلات الزجاجية.
وقد شملت الأعمال أيضا تأهيل البنية التحتية السياحية المادية والاجتماعية والاقتصادية التي تسمح للزوار الاستمتاع بالمعالم الأثرية المتميزة في قلب القاهرة.

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